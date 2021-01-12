Южнокорейцы раскупили все санки из-за снегопада и закрытых зимних курортов

Южнокорейцы наслаждаются катанием на санках. При этом им даже не нужно уходить далеко от дома. Снег..

[жительница Сеула]:

«Очень хорошо, потому что нет опасности заразиться коронавирусом. Я могу спокойно кататься на санках, поскольку в парке мало людей».

Южнокорейцы наслаждаются катанием на санках. При этом им даже не нужно уходить далеко от дома. Снег лежит во дворах, скверах и парках.

Катание на санках стало популярным не только из-за снегопадов, но и потому, что горнолыжные курорты простояли закрытыми несколько недель. Им запретили работать в рамках карантинных мер.

Большой спрос на санки привёл к тому, что во многих магазинах закончились запасы этого зимнего инвентаря. Крупнейший в стране ретейлер E-Mart за шесть дней продал 2200 санок. Это в три раза превышает их общий объём продаж в прошлом году.

Гипермаркет Lotte Mart сообщил, что спрос на сани вырос в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом товар на складе также закончился.

Однако южнокорейцы проявляют находчивость, чтобы их дети смогли покататься с горки.

[Че Чун Хё, житель Сеула]:«Вчера мы пытались купить санки, но не нашли ничего, все распроданы. Поэтому мы заменили их вот такими ковриками. Хорошо, что мои сыновья могут покататься с горки и что это место находится рядом с домом».

Между тем горнолыжные курорты возобновили работу в начале этой недели. Однако их пропускная способность ограничена, и время работы сокращено.

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