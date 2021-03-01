Во Франции тестируют устройство, которое позволяет сделать тест на COVID у себя на кухне

Французские исследователи разрабатывают устройство, которое при подключении к обычному смартфону позволит делать тесты на коронавирус в..

Французские исследователи разрабатывают устройство, которое при подключении к обычному смартфону позволит делать тесты на коронавирус в домашних условиях.

Прототип называется CorDial-1. Его использование пока не одобрили, но во время испытаний на 300 образцах точность выявления вируса составила 90% по сравнению с обычными тестами ПЦР.

Аппарат выдаёт результат в течение 10 минут, в то время как при анализе ПЦР на это уходят часы и нужны лабораторные условия.

[Сабина Сцунеритц, профессор химии]:

«Кто-то берёт у вас мазок из носа. Вы помещаете его прямо на электрод, затем отставляете телефон и отлучаетесь на несколько минут выпить кофе, съесть мороженое или принять душ. Через 10 минут возвращаетесь, вставляете устройство в смартфон и смотрите на полученный сигнал. От его высоты зависит, каков результат: положительный или отрицательный».

В мире уже есть быстрые портативные тесты на COVID-19. Однако многие учёные сомневаются в их надёжности. Что касается этого теста, то исследователи уверены, что они будут давать точные результаты.

Здесь задействованы фрагменты антител или нанотела животных семейства верблюдовых, включая верблюдов, дромадеров, лам и альпака. Их антитела более устойчивые по сравнению с другими животными.

Нанотела помещают на поверхность электрода. Когда они контактируют с шиповым белком вируса COVID-19, то вызывают изменение электрического сигнала.

После того как устройство размером с большую флешку вставляют в смартфон, то этот сигнал преобразуется в кривую.

[Раба Бухерруб, исследователь]:

«Можно использовать его не только для обнаружения COVID. Мы также можем адаптировать его для выявления любого другого биоматериала и бактерий. Это очень просто. Берётся очень маленький датчик, мы меняем только химический состав, то есть молекулу-рецептор. Остальное будет точно так же».

В ближайшие три месяца продолжатся испытания аппарата. В них примут участие более 1000 добровольцев.

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