Зачем 87-летняя бабушка связала 75 шапок

За несколько месяцев до начала зимы 87-летняя женщина из штата Массачусетс начала вязать детские шапки. На вязание каждой шапки у неё уходил один день. К началу холодов бабушка связала 75 разноцветных шапок.





Она решила подарить вязаные шапки городским детям, чтобы они не мёрзли зимой. Дочь женщины упаковала каждую шапку в пакет и отвезла в Мемориальный парк Нельсона в Плимуте. Там она повесила шапки на ограду, чтобы дети могли их взять.

История про 87-летнюю бабушку, которая пожелала остаться неизвестной, стала вирусной. Сюжет попал во многие новостные выпуски и тронул сердца людей.

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