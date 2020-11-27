Телеканал NTD

Зачем 87-летняя бабушка связала 75 шапок

Зачем 87-летняя бабушка связала 75 шапок
Зачем 87-летняя бабушка связала 75 шапок

За несколько месяцев до начала зимы 87-летняя женщина из штата Массачусетс начала вязать детские шапки. На вязание каждой шапки у неё уходил один день. К началу холодов бабушка связала 75 разноцветных шапок.


Она решила подарить вязаные шапки городским детям, чтобы они не мёрзли зимой. Дочь женщины упаковала каждую шапку в пакет и отвезла в Мемориальный парк Нельсона в Плимуте. Там она повесила шапки на ограду, чтобы дети могли их взять.
История про 87-летнюю бабушку, которая пожелала остаться неизвестной, стала вирусной. Сюжет попал во многие новостные выпуски и тронул сердца людей.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне