Новым главой оргкомитета «Токио-2020» назначили экс-спортсменку Сэйко Хасимото

Новым президентом оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио стала бывшая спортсменка Сэйко Хасимото. Чтобы занять эту должность, она..

Новым президентом оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио стала бывшая спортсменка Сэйко Хасимото. Чтобы занять эту должность, она покинула пост министра по делам Олимпиады в Токио. О назначении сообщил премьер-министр Японии.

[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:

«Думаю, она приняла такое решение, серьёзно всё обдумав. Хасимото участвовала в Олимпийских играх семь раз, поэтому очень болеет душой за Игры в Токио. Хасимото сказала мне, что готова вложить все силы в успешное проведение Олимпиады».

Хасимото сменила на посту главы оргкомитета «Токио-2020» 83-летнего политика Ёсиро Мори. Ему пришлось подать в отставку из-за разгоревшегося скандала.

Причиной стало замечание в отношении женщин, работающих в Олимпийском оргкомитете. Мори сказал, что если их число увеличится, то понадобится установить регламент на выступления. По его мнению, женщины говорят слишком много, поэтому заседания затягиваются.

Хасимото обещает быстро восстановить работу оргкомитета. Новому президенту нужно будет в условиях пандемии обеспечить безопасность спортсменов и официальных лиц во время Олимпиады. К тому же ей придётся налаживать отношения с общественностью, которая выступает против проведения Игр.

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Олимпиады-2020]:

«В связи с эпидемией коронавируса многие переживают. Как же нам реагировать в такой ситуации? Пока ещё многие японцы считают, что мы не должны проводить Игры в Токио».

Сэйко Хасимото – бывшая конькобежка и велогонщица. Она входит в число 13 женщин в мире, которые участвовали в семи Олимпиадах или больше.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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