Такси в мишуре и пёс-Санта: колумбиец дарит людям рождественское настроение
Колпачок Санты, очки-авиаторы и белая борода. Этот пёс по кличке Полковник уже несколько дней разъезжает в..
Дата загрузки: 2020-12-25
[пассажир]:
«Очень необычно, особенно после такого странного года, садиться в такси с собакой в наряде Санта-Клауса. Это очень весело, и мы видим, что животные – часть семьи и часть общества».
Николас подобрал пса на улице шесть лет назад. Теперь в нём души не чает.
[Николас Вальтерос, таксист]:
«Мы с ним стараемся показать, что Рождество приносит надежду. Для этого не нужно ничего материального, а только то, что живёт в сердцах людей. Это Рождество».
Напарники начинают работать в 4 утра и всю смену привлекают внимание прохожих, вызывая на лицах улыбки.
Ну а Полковнику наряжаться не впервой. Раньше он уже разъезжал по городу в костюме полицейского.
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