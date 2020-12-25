Такси в мишуре и пёс-Санта: колумбиец дарит людям рождественское настроение

Колпачок Санты, очки-авиаторы и белая борода. Этот пёс по кличке Полковник уже несколько дней разъезжает в..

[пассажир]:

«Очень необычно, особенно после такого странного года, садиться в такси с собакой в наряде Санта-Клауса. Это очень весело, и мы видим, что животные – часть семьи и часть общества».

Колпачок Санты, очки-авиаторы и белая борода. Этот пёс по кличке Полковник уже несколько дней разъезжает в такси по Боготе и поднимает всем настроение. Его хозяин-таксист Николас тоже нарядился в праздничный костюм. Украшен и сам автомобиль.

Николас подобрал пса на улице шесть лет назад. Теперь в нём души не чает.

[Николас Вальтерос, таксист]:

«Мы с ним стараемся показать, что Рождество приносит надежду. Для этого не нужно ничего материального, а только то, что живёт в сердцах людей. Это Рождество».

Напарники начинают работать в 4 утра и всю смену привлекают внимание прохожих, вызывая на лицах улыбки.

Ну а Полковнику наряжаться не впервой. Раньше он уже разъезжал по городу в костюме полицейского.

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