Индийский мастер изготовил замок весом 300 кг

На этих кадрах замочных дел мастер из Индии Сатья Пракаш Шарма и его жена тщательно выпиливают..

[Сатья Пракаш Шарма, замочник]:

«Мы сделали этот замок, и, как нам кажется, он напоминает образ города Алигарх. Он шириной 85 сантиметров и длиной 190 сантиметров. Он выполняет все функции обычного замка, отпирается ключом. Так что это не просто муляж».

На этих кадрах замочных дел мастер из Индии Сатья Пракаш Шарма и его жена тщательно выпиливают огромный ключ. Предназначен он для такого же огромного замка, который у пары мастеров уже готов.

Изготавливать замки – дело всей жизни Сатьи Пракаша. Огромный замок он смастерил, чтобы привлечь внимание к ремеслу и стимулировать продажи.

[Сатья Пракаш Шарма, замочник]:

«На него ушло около 60 килограммов латуни и железа. Весит он более 300 килограммов».

Семья этого мастера изготавливает замки уже более 100 лет. А город Алигарх в штате Уттар-Прадеш, где он живёт и работает – один из крупнейших в Индии производителей и поставщиков такого товара.

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