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Наводнения в Перу: более 15 000 эвакуированных

Наводнения в Перу: более 15 000 эвакуированных

Сильные наводнения начались на востоке Перу – в амазонском регионе Мадре-де-Диос на границе с Бразилией и..

Дата загрузки: 2021-02-24

Сильные наводнения начались на востоке Перу – в амазонском регионе Мадре-де-Диос на границе с Бразилией и Боливией. Власти ввели здесь чрезвычайное положение.

Более 15 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Полторы тысячи домов повреждены. У людей нет электричества и воды.

[Габриель Куихандрия, министр природных ресурсов Перу]:
«Сейчас самое срочное – позаботиться о людях, которые пострадали от вышедших из берегов рек, посмотреть, как они справляются с наводнением, каково их здоровье. Помните, что всё ещё продолжается пандемия, так что это комплексная беда».

Сильные ливни шли в регионе несколько дней. Пострадали инфраструктура и животноводческие хозяйства. Фермеры пытаются спасти животных из затопленных клеток.

[работница на ферме]:
«Особенно страдают животные. Как вы знаете, фермы несут потери, но могут восстановиться, а животные очень пострадали».

Как ожидается, ВВС Перу доставят эвакуированным гуманитарную помощь.
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