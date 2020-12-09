Ботинки 75 размера из Румынии: тепло и защита от вируса

Сапожник из Трансильвании Григоре Луп прославился ещё этим летом. Тогда он смастерил туфли с неимоверно длинным..

Сапожник из Трансильвании Григоре Луп прославился ещё этим летом. Тогда он смастерил туфли с неимоверно длинным носком, который помогал соблюдать социальную дистанцию. На удивление, экстравагантная новинка стала пользоваться спросом.

Поэтому к зиме Григоре решил утеплить модель. Пару ручной работы из натуральной кожи зашёл примерить и Санта-Клаус.

[Григоре Луп, сапожник]:

«Мне удалось продать примерно 50 пар ботинок. Заказы были из США, Канады, Бельгии, Нидерландов, Франции. Поняв, что это работает, я решил сделать и зимние ботинки. В них будет тепло: внутри натуральный мех. Не даст замерзнуть и толстая подошва».

Затейливые башмаки можно приобрести за 180 евро. Они соответствуют 75 размеру. Таким образом, между собеседниками образуется дистанция почти в два метра.

Идея длинного мыска пришла к Григоре случайно: весной, выйдя за покупками, он увидел, как люди толпятся в общественных местах несмотря на предупреждения.

Григоре – известный мастер сценической обуви. К ремеслу приобщился ещё подростком. Его учил 93-летний мастер. Первый собственный магазин Луп открыл в 2001 году.

Он шил для театров и ансамблей народного танца по всей Румынии. С началом карантина заказы прекратились. Оригинальные длинноносые ботинки помогли сохранить на плаву его магазин в трансильванском городе Клуж-Напока.

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