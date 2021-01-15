Этап Кубка мира по лыжным гонкам из-за вспышки COVID-19 перенесли из Кицбюэль во Флахау

Австрийская деревня Флахау примет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Здесь в выходные пройдут соревнования по..

[Вольфганг Хеттеггер, глава организации Snow Space Flachau Bergbahnen]:

«Австрийская федерация лыжного спорта попросила нас заменить Кицбюэль из-за вспышки коронавируса, и мы согласились принять соревнования».

Австрийская деревня Флахау примет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Здесь в выходные пройдут соревнования по слалому среди мужчин. Их перенесли сюда из Кицбюэля в связи со вспышкой COVID-19 в федеральной земле Тироль.

Изначально этот этап Кубка мира планировали провести в швейцарской деревне Венген. Из-за ситуации с пандемией соревнования перенесли в Кицбюэль. Однако в соседнем Йохберге выявили 17 случаев COVID-19 у британских лыжных инструкторов. После этого выбор пал на Флахау.

В Австрии сейчас действует третий карантин. Однако правительство разрешило открыть горнолыжные курорты. На подъёмнике гости обязаны надевать маски. При этом гостиницы и рестораны должны быть закрыты, чтобы исключить визиты туристов из соседних стран.

Во Флахау сделали исключение только для спортсменов. Здесь на днях прошли соревнования по слалому среди женщин.

[Мартина Хоффманн, владелица ресторана и отеля]:

«Во вторник мы готовили обеды для женщин и теперь надеемся, что к нам приедут мужчины».

Доходы предпринимателей на горнолыжных курортах сильно упали из-за пандемии. Во Флахау надеются, что международные соревнования прорекламируют курорт, и лыжники станут чаще приезжать.

[Вольфганг Хеттеггер, глава организации Snow Space Flachau Bergbahnen]:

«У нас примерно в семь-десять раз меньше туристов, чем в обычное время. Поэтому гости могут отдохнуть здесь в прекрасных условиях, наслаждаясь свободным пространством, что также важно во время эпидемии».

Пока планируется, что остальные этапы Кубка мира по лыжным гонкам примет Кицбюэль. Соревнования будут проходить с 19 по 24 января.

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