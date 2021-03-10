В Бразилии – антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19

В Бразилии зафиксировали антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. Как сообщило Министерство здравоохранения страны,..

В Бразилии зафиксировали антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. Как сообщило Министерство здравоохранения страны, во вторник там скончалось 1972 человека.

При этом за день выявили почти 71 тысячу новых случаев заражения COVID-19. Тем самым общее число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило 11 миллионов. Более 168 тысяч человек скончались.

[Памела Габриэла Ороску, дочь умершего от коронавируса]:

«Каждую минуту кто-то теряет родственника. Это не нормально и не банально. Мы расплачиваемся за эгоизм в виде рождественских и новогодних собраний. Сейчас люди как никогда должны понять серьёзность ситуации. К сожалению, одни семьи расплачиваются за безответственность других».

Палаты интенсивной терапии в столицах 25 из 27 бразильских штатов заполнены на 80%. А в 15 крупнейших городах страны – на 90%.

За минувший год Бразилия оказалась на втором месте по количеству смертей от «ковида» после США. При этом вакцинация идёт медленно. К настоящему времени первой дозой привито около 3,5 процентов населения.

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