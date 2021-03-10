В Бразилии – антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19
В Бразилии зафиксировали антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. Как сообщило Министерство здравоохранения страны,..
Дата загрузки: 2021-03-10
При этом за день выявили почти 71 тысячу новых случаев заражения COVID-19. Тем самым общее число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило 11 миллионов. Более 168 тысяч человек скончались.
[Памела Габриэла Ороску, дочь умершего от коронавируса]:
«Каждую минуту кто-то теряет родственника. Это не нормально и не банально. Мы расплачиваемся за эгоизм в виде рождественских и новогодних собраний. Сейчас люди как никогда должны понять серьёзность ситуации. К сожалению, одни семьи расплачиваются за безответственность других».
Палаты интенсивной терапии в столицах 25 из 27 бразильских штатов заполнены на 80%. А в 15 крупнейших городах страны – на 90%.
За минувший год Бразилия оказалась на втором месте по количеству смертей от «ковида» после США. При этом вакцинация идёт медленно. К настоящему времени первой дозой привито около 3,5 процентов населения.
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