Королева Испании привезла гумпомощь в Гондурас

Испанская королева Летисия привезла гуманитарную помощь в Гондурас. В эту пострадавшую от двух разрушительных ураганов центральноамерканскую..

[Макс Гонсалес, министр Комитета по ЧС Гондураса]:

«Это очень важное пожертвование, благодаря которому мы чувствуем, что мы не одни, что у нас есть друзья, такие как Испания, которые продолжают нас поддерживать».

Испанская королева Летисия привезла гуманитарную помощь в Гондурас. В эту пострадавшую от двух разрушительных ураганов центральноамерканскую страну Испания направила 11 тонн товаров первой необходимости.

Королева Летисия встретилась с местными семьями. Многие из них в результате нашествия стихии лишились своих домов.

[Леда Наварро, пострадавшая от урагана]:

«Приехать из Испании, выйти из комфорта. Я видела, как она сходила с самолёта в военной форме и ботинках. Гондурасцы должны быть благодарны таким добрым людям, испанскому правительству, особенно королю и ей, королеве».

Королева также пообщалась с президентом страны Хуаном Орландо Эрнандесом. Он призвал международное сообщество помочь Гондурасу вернуться в колею нормальной жизни.

В Гондурасе от двух осенних ураганов «Эта» и «Йота» и их последствий пострадала половина населения. Это 4,5 миллиона человек. Более 85 тысяч домов было повреждено, более шести тысяч – разрушено полностью. Погибло около ста человек.

Ещё до нашествия ураганов в Гондурасе прогнозировали экономический спад в размере 10,5 процентов на фоне пандемии коронавируса.

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