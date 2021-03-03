Танго в защитных костюмах: швейцарские танцоры напомнили о себе

[Кларисса Миасса, танцовщица]:

«Цель – танцевать, поскольку нам очень этого не хватает. Мы хотим, чтобы всё снова открылось. Культурный сектор особенно пострадал в этой ситуации. Это небольшое послание надежды для всех, кто работает в сфере культуры».

Карантинные ограничения в Женеве не помешали двум танцорам танго устроить небольшое представление в центре города. Таким образом они призвали правительство вновь открыть культурные заведения.

Первая фаза ослабления карантина в Швейцарии началась 1 марта. Вновь открыться разрешили магазинам, музеям и спортивным объектам.

Рестораны пока остаются закрытыми. Также нельзя проводить культурные и спортивные мероприя со зрителями.

Алехандро Бенедиктис был вынужден временно закрыть свою школу аргентинского танго в Женеве. Он говорит, что правительтство до сих пор не сообщило, когда можно будет возобновить работу.

[Алехандро Бенедиктс, танцор]:

«Мы хотели бы получить возможность вернуться к работе и нормальной жизни. Немного сложно, но нужно найти способ начать с нуля. Мы даже готовы надевать защитное облачение. Мы танцуем, чтобы показать, что мы здесь».

Пара решила провести перформанс несмотря на то, что танцевать ей разрешили только на расстоянии и без музыки.

[Кларисса Миасса, танцовщица]:

«Когда мы собрались танцевать на улице в масках и защитных костюмах, то нам не разрешили. Сказали, что мы должны держаться на расстоянии в полтора метра. Мы решили, что не будем этого делать. Но потом сказали, что сделаем это, найдём способ. А потом вдобавок нам не разрешили проигрывать музыку».

Следующий этап ослабления карантина в Швейцарии запланирован на 22 марта.

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