Сенат США не будет рассматривать вопрос об импичменте Трампа

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл сказал, что второе рассмотрение вопроса об импичменте Дональда Трампа не сможет завершиться до инаугурации Джо Байдена, которая намечена на 20 января.

Своим заявлением он формально отклонил призывы вернуть Сенат раньше, чтобы рассмотреть вопрос. В настоящее время он на каникулах до 19 января. Ранее нижняя палата Конгресса США, где большинство у демократов, проголосовала за начало процедуры импичмента, обвинив президента в провокации мятежных настроений, которые вылились в насилие в Капитолии 6 января.

Макконнелл написал в письменном заявлении: «Учитывая правила, процедуры и прецеденты в Сенате по рассмотрению вопросов импичмента, нет никаких шансов провести честное расследование до того, как на следующей неделе к присяге приведут Байдена. В Сенате импичмент рассматривали три раза. И это длилось 83, 37 и 21 день соответственно».

В нижней палате за импичмент проголосовало 232 законодателя. Среди них – почти все демократы и 10 республиканцев. 197 выступили против. Они также сказали, что стремление провести импичмент до ухода Трампа ещё больше расколет страну на два лагеря.

Ряд СМИ, законодателей и бывших чиновников обвинили Трампа в том, что во время ключевого заседания в Конгрессе в здание незаконно ворвались протестующие. В результате хаоса внутри и снаружи погибли пять человек, включая полицейского. Десятки стражей порядка были ранены.

При этом, когда небольшая группа агрессивных людей начала врываться в здание, Трамп ещё выступал перед людьми, которые собрались на мирную акцию протеста против результатов выборов. В своей речи он повторил свои обвинения по поводу фальсификаций выборов, а также выразил недовольство в отношении СМИ и нескольких законодателей. И хотя он вдохновлял своих сторонников добиваться того, чтобы их голоса были услышаны, но настаивал, что протест должен быть мирным.

Вскоре после того как начались беспорядки, президент стал публиковать в Twitter сообщения с призывами отказаться от насилия, не нарушать закон и уважать правоохранителей. Позже он записал видеообращение, попросив людей расходиться по домам.

После инцидента Трамп осудил насилие и сказал, что «демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили трон американской демократии».

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