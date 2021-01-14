Сенат США не будет рассматривать вопрос об импичменте Трампа
Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл сказал, что второе рассмотрение вопроса об импичменте Дональда Трампа..
Дата загрузки: 2021-01-14
Своим заявлением он формально отклонил призывы вернуть Сенат раньше, чтобы рассмотреть вопрос. В настоящее время он на каникулах до 19 января. Ранее нижняя палата Конгресса США, где большинство у демократов, проголосовала за начало процедуры импичмента, обвинив президента в провокации мятежных настроений, которые вылились в насилие в Капитолии 6 января.
Макконнелл написал в письменном заявлении: «Учитывая правила, процедуры и прецеденты в Сенате по рассмотрению вопросов импичмента, нет никаких шансов провести честное расследование до того, как на следующей неделе к присяге приведут Байдена. В Сенате импичмент рассматривали три раза. И это длилось 83, 37 и 21 день соответственно».
В нижней палате за импичмент проголосовало 232 законодателя. Среди них – почти все демократы и 10 республиканцев. 197 выступили против. Они также сказали, что стремление провести импичмент до ухода Трампа ещё больше расколет страну на два лагеря.
Ряд СМИ, законодателей и бывших чиновников обвинили Трампа в том, что во время ключевого заседания в Конгрессе в здание незаконно ворвались протестующие. В результате хаоса внутри и снаружи погибли пять человек, включая полицейского. Десятки стражей порядка были ранены.
При этом, когда небольшая группа агрессивных людей начала врываться в здание, Трамп ещё выступал перед людьми, которые собрались на мирную акцию протеста против результатов выборов. В своей речи он повторил свои обвинения по поводу фальсификаций выборов, а также выразил недовольство в отношении СМИ и нескольких законодателей. И хотя он вдохновлял своих сторонников добиваться того, чтобы их голоса были услышаны, но настаивал, что протест должен быть мирным.
Вскоре после того как начались беспорядки, президент стал публиковать в Twitter сообщения с призывами отказаться от насилия, не нарушать закон и уважать правоохранителей. Позже он записал видеообращение, попросив людей расходиться по домам.
После инцидента Трамп осудил насилие и сказал, что «демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили трон американской демократии».
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