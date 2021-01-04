Немецкие полицейские гоняются по горным склонам за несанкционированными отдыхающими

Эти немецкие полицейские провели воскресенье, гоняясь за отдыхающими по заснеженным склонам закрытого горнолыжного курорта. Тысячи человек,..

Эти немецкие полицейские провели воскресенье, гоняясь за отдыхающими по заснеженным склонам закрытого горнолыжного курорта. Тысячи человек, вопреки карантинному правилу оставаться дома, приехали в Винтерберг на западе Германии, чтобы покататься и отдохнуть.

Людей так много, что на подъездах к городку образовались пробки, а мест на стоянках нет.

Изначально полиция просто закрыла Винтерберг на въезд. Однако всё оказалось не так просто. Склоны этого курорта раскинулись на тысячи квадратных километров. Это усложняет операцию.

[Себастиан Хельд, представитель полиции]:

«К сожалению, сегодня мы снова увидели, что запрет на катание по лыжным склонам нарушило слишком много людей. Они всё равно приехали. Вот почему мы вместе с городской администрацией решили закрыть дороги, ведущие в Винтерберг».

Как сообщают местные власти, здесь зафиксировали более 170 нарушений правила носить маску, почти 100 случаев несолюдения дистанции, а также инциденты с распитием алкогольных напитков. Кроме того, открыли два уголовных дела. В одном случае человек плюнул на полицейских, в другом отдыхающий словесно оскорблял стражей порядка.

[Данни Мойрс, местный житель]:

«Сложно. Хочется, чтобы все повеселились, насладились снежной погодой, этой прекрасной природой. Но последние несколько дней людей слишком много. Мы пытались всё организовать на парковке, чтобы разгрузить дороги. Но люди прибывают, пробки целый день. Некоторые не соблюдают дистанцию, так что приходится действовать по-другому».

Как ожидается, власти Германии продлят общенациональный «локдаун», который завершается 10 января. В ближайшее время канцлер Ангела Меркель обсудит это на встрече с региональными чиновниками.

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