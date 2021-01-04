Боевики убили 100 человек в двух деревнях на западе Нигера

На западе Нигера вооружённые боевики атаковали две деревни. Погибли не менее 100 человек, десятки ранены. Премьер-министр..

[Бриги Рафини, премьер-министр Нигера]:

«В деревне Чомбангу потери составили 70 человек, а в деревне Зарумдарейе убито 30 жителей. В общей сложности погибли 100 человек. Это ужасная трагедия».

На западе Нигера вооружённые боевики атаковали две деревни. Погибли не менее 100 человек, десятки ранены. Премьер-министр страны посетил место трагедии. Пострадавшие деревни расположены недалеко от границы с Мали.

По словам очевидцев, жителей деревень атаковали вооружённые боевики на мотоциклах. Власти не назвали ответственных за нападения. Однако обещают провести расследование и наказать виновных.

В Нигере рядом с границами с Мали и Буркина-Фасо неоднократно происходили нападения на мирных жителей. Их атакуют исламистские боевики, связанные с «Аль-Каидой», а также с «Исламским государством в Западной Африке». Эта террористическая организация входит в состав группировки «Исламское государство», которая запрещена в России и других странах.

Также в Нигере происходят столкновения между этническими общинами, которые борются друг с другом за скудные природные ресурсы.

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