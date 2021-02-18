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Эстонец построил карусель изо льда прямо в Балтийском море

Эстонец построил карусель изо льда прямо в Балтийском море

Пожилой эстонец нашёл способ отвлечь внуков от Интернета. Он сделал гигантскую ледяную карусель в Матсалуском заливе..

Дата загрузки: 2021-02-18

Пожилой эстонец нашёл способ отвлечь внуков от Интернета. Он сделал гигантскую ледяную карусель в Матсалуском заливе Балтийского моря.

[Антс Але, создатель ледяной карусели]:
«Я первый раз делал карусель. Это не сложно, но надо много времени и терпения, чтобы закончить и заставить её вращаться. Но поскольку это первый опыт, мы с внуком потратили примерно пять часов».

Диаметр карусели – 12 метров. По примерным подсчётам, она весит 22 тонны. На ледяном аттракционе даже прошёл маленький концерт. Дети из местной хореографической школы станцевали «Лебединое озеро».

[Ингрид Ринк, хореограф]:
«Дети были очень рады потанцевать на льду. Думаю, получилось отлично».

По ночам карусель примерзает к основной ледяной массе. Поэтому находчивый эстонец приходит сюда каждое утро и снова рубит и пилит лёд.
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