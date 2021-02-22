Полиция охраняет извергающуюся Этну от любопытных туристов
Итальянские полицейские регулярно проводят рейды на стратовулкане Этна на острове Сицилия. Он активизировался 16 февраля. Правоохранителей..
Дата загрузки: 2021-02-22
[Паоло Берардини, сотрудник полиции]:
«Мы пришли для того, чтобы не подпустить к вулкану туристов. Их привлекают взрывы и зрелищность извергающегося вулкана. Они пытаются подобраться поближе, поэтому могут оказаться там, где их жизнь будет в опасности».
Извержение сопровождается выбросом пепла, раскалённого шлака и вулканических бомб. Некоторые долетают до близлежащих деревень. Пострадавших пока нет.
Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Он возвышается на 3300 метров над уровнем моря. Раньше Этну считали неопасной. Во время извержения лава выливалась спокойно, а газов выделялось мало. Теперь же её характер меняется. Извержения сопровождаются взрывами и выбросами обломков пород.
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