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Полиция охраняет извергающуюся Этну от любопытных туристов

Полиция охраняет извергающуюся Этну от любопытных туристов

Итальянские полицейские регулярно проводят рейды на стратовулкане Этна на острове Сицилия. Он активизировался 16 февраля. Правоохранителей..

Дата загрузки: 2021-02-22

Итальянские полицейские регулярно проводят рейды на стратовулкане Этна на острове Сицилия. Он активизировался 16 февраля. Правоохранителей сопровождают служебные собаки.

[Паоло Берардини, сотрудник полиции]:
«Мы пришли для того, чтобы не подпустить к вулкану туристов. Их привлекают взрывы и зрелищность извергающегося вулкана. Они пытаются подобраться поближе, поэтому могут оказаться там, где их жизнь будет в опасности».

Извержение сопровождается выбросом пепла, раскалённого шлака и вулканических бомб. Некоторые долетают до близлежащих деревень. Пострадавших пока нет.

Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Он возвышается на 3300 метров над уровнем моря. Раньше Этну считали неопасной. Во время извержения лава выливалась спокойно, а газов выделялось мало. Теперь же её характер меняется. Извержения сопровождаются взрывами и выбросами обломков пород.
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