Борис Джонсон объявил новый карантин в Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом карантине в Англии. Ранее подобные меры ввели в Шотландии,..

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом карантине в Англии. Ранее подобные меры ввели в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

По словам главы правительства, мутировавший штамм коронавируса распространяется с большой скоростью, и необходимы срочные меры.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«На наших больницах – большая нагрузка из-за COVID. Только в Англии за последнюю неделю число госпитализированных пациентов увеличилось почти на треть – до 27 тысяч. Это на 40% больше, чем во время первого пика в апреле».

Согласно исследованиям, новый вариант коронавируса на 50-70% заразнее обычного. С 29 декабря в Великобритании ежедневно регистрируют более 50 тысяч случаев COVID-19. А 4 января зафиксировали самый большой прирост заражённых за сутки – 58 700 человек.

Джонсон заявил, что новые карантинные меры будут жёсткими.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Выходить из дома можно только по нескольким причинам, разрешённым законом. Это покупка товаров первой необходимости, работа, если вы не можете работать удалённо, занятия физкультурой, обращение за медицинской помощью, например, прохождение теста на COVID».

Людям с хроническими болезнями рекомендуют совсем не выходить из дома. Школы и колледжи по всей Англии должны перейти на дистанционное обучение.

По словам премьер-министра, постепенный выход из изоляции может начаться в середине февраля. Этому должна посодействовать масштабная вакцинация. В Великобритании первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получили уже более миллиона человек. На этой неделе началась вакцинация препаратом, который разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

В Великобритании с начала пандемии выявили более двух миллионов 700 тысяч случаев COVID-19. Умерли 75 тысяч человек.

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