Тайип Эрдоган не видит места ЛГБТ-сообществам в будущем Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган похвалил членов молодёжного крыла правящей «Партии справедливости и развития» за то, что среди них нет представителей сексуальных меньшинств.

«С Божьей помощью мы сопроводим нашу молодёжь в будущее, но не как представителей ЛГБТ-сообществ, а как людей, которые войдут в славную историю этой нации. Вы молодежь, которая печатает на клавиатурах компьютеров, а не молодежь ЛГБТ. Вы не та молодежь, которая занимается вандализмом, а – полная ей противоположность. Вы те, кто исцеляет разбитые сердца», – сказал лидер государства.

Эти слова прозвучали вскоре после ареста четверых студентов, участвовавших в протестах. Они вывесили на здании университета плакат с изображением флага ЛГБТ и мусульманской святыни Кааба.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал такие действия извращёнными. Власти Стамбула считают, что этот акт попирает религиозные ценности, а Эрдоган сравнил его с вандализмом.

В Турции принадлежность к сексуальным меньшинства не карается законом, но в консервативном обществе, в основном, не приветствуется.