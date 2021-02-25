Иорданский модник: «Чувствую себя стулом, который ходит по улицам»

Иорданский модник Али Сарсур ходит по улицам Аммана в нарядах собственного производства. Тротуары стали его подиумом, а сопровождает его верная собака по кличке Джули.

29-летний мужчина в обычное время работает обивщиком мебели. Из материала, который у него остаётся, шьёт одежду.

[Али Сарсур, обивщик мебели]:«Когда я закончу делать это кресло, то пошью из остатков этой уникальной ткани костюм. Мне нравится перерабатывать отходы. Чувствую себя стулом, который ходит по улицам. Люди знают, что Али Сарсур – обивщик, и что странный костюм на нём сделан из обрезков ткани от кресла».

Прохожие его узнают и иногда просят сделать с ним фото. С удовольствием позирует перед объективами и Джули, которая живёт у Али последние восемь лет.

[Али Сарсур, обивщик мебели]:«Определенно, я перенял некоторые её черты. Люди также говорили мне, что она переняла некоторые черты моего характера. Когда она идёт по улице, то ведёт себя как надменная дама. Джули считает, что она знаменитость».

Али говорит, что его цель – не просто стать популярным в своей местности. Он также хочет рекламировать свою мастерскую и продвигать идею о сокращении отходов.

[Али Сарсур, обивщик мебели]:«Я счастлив, когда люди приветствуют меня по имени Али Сарсур! Слава Богу, они уважают меня не только потому, что я ношу костюмы, или потому, что я особенный. Они уважают меня благодаря моему сильному характеру, тому, что я уверенно гуляю в костюме с собакой».

За свою 15-летнюю карьеру обивщика Али пошил уже 125 костюмов. Они не продаются. Однако мастер говорит, что готов сделать копию любого наряда для заинтересовавшегося клиента.

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