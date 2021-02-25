На водоочистной станции в Австралии пищевые отходы превращают в электричество

Эта водоочистная станция в австралийском штате Виктория не совсем обычная. [Шаун Каммингс, сотрудник водоочистной станции

[Шаун Каммингс, сотрудник водоочистной станции]:

«Здесь отходы пищевой промышленности будут преобразовывать в возобновляемые источники энергии и мелиоранты для почвы».

Эта водоочистная станция в австралийском штате Виктория не совсем обычная.

Город Колак находится в 140 километрах от Мельбурна. Здесь есть два больших пищевых предприятия: скотобойня и фабрика мороженого. В общей сложности они производят огромные объёмы переработанной воды, которую крайне сложно и дорого утилизировать.

[Джен Дауни, представительница Bulla Dairy Foods]:

«В настоящее время она поступает на очистную станцию, где мы используем химикаты и электричество, чтобы удалить механические частицы».

Теперь же запущен проект под названием «Возобновляемая органическая сеть» стоимостью около семи миллионов долларов США. Он не только упростит и удешевит процесс, но и поможет извлекать финансовую выгоду из отходов.

На поверхность воды положили гигантский газонепроницаемый брезент. Он позволяет улавливать метан, который создаётся естественным путем, а затем использовать газ для выработки электроэнергии.

[Шаун Каммингс, сотрудник водоочистной станции]:

«Планируется производить достаточно электричества, чтобы фактически отключить всю эту станцию от сети и наоборот поставлять электроэнергию. Её хватит примерно на 1000 домов».

А из оставшихся от производства твёрдых веществ уже начали делать удобрения.

В рамках проекта работает 45 человек. Каждый год благодаря станции в атмосферу не будет попадать почти 6500 тонн парниковых газов.

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