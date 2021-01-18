Как питомцы Таллиннского зоопарка наслаждаются зимней погодой

Питомцы Таллиннского зоопарка наслаждаются зимней погодой. Белые медведи катаются по снегу, прежде чем приступить к трапезе...

Питомцы Таллиннского зоопарка наслаждаются зимней погодой. Белые медведи катаются по снегу, прежде чем приступить к трапезе. Некоторые лакомства для них прячут среди веток маленьких ёлок.

Такие деревца сейчас есть почти в каждом вольере. Эстонцы каждый год отдают зоопарку уже ненужные новогодние ёлки.

Слоны пробуют колючую хвою на вкус, а верблюдов больше интересует холодный снег. Обезьяны находят в еловых ветках хрустящие яблоки. У хищных кошек другое развлечение. Зелёная красавица для них превращается в игрушку.

Носорогов ёлки, похоже, разочаровали. Зато зубры даже попытались подраться за право подойти к деревцам.

Таллиннский зоопарк был основан в 39 году прошлого века. Здесь держат более 350 видов животных. Зоопарк разделён на разные экспозиции – южноамериканскую, арктическую, альпийскую, тропическую и другие.

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