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В Москве 30 пар поженились на канатной дороге, чтобы установить мировой рекорд

В Москве 30 пар поженились на канатной дороге, чтобы установить мировой рекорд

В кабинках московской канатной дороги одновременно поженились 30 пар вклюблённых. Это может установить мировой рекорд. [Дмитрий,..

Дата загрузки: 2021-05-10

В кабинках московской канатной дороги одновременно поженились 30 пар вклюблённых. Это может установить мировой рекорд.

[Дмитрий, жених]:
«Хотелось чего-то необычного. Увидели рекламу. Очень интересно поучаствовать в установлении такого необычного рекорда с большим количеством участников в воздухе».

[Дарья, невеста]:
«Хотели запомнить этот момент, сделать его максимально необычным и неординарным».

[Вадим, жених]:
«И ярким».

Процесс бракосочетания в воздухе зафиксировали 30 независимых экспертов. Теперь представители Книги Гиннесса проверят соответствующие сведения и сообщат, установлен ли рекорд.

Московская канатная дорога проходит над Воробьёвыми горами и Лужниками. Её длина – 720 метров.
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