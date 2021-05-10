В Москве 30 пар поженились на канатной дороге, чтобы установить мировой рекорд
В кабинках московской канатной дороги одновременно поженились 30 пар вклюблённых. Это может установить мировой рекорд. [Дмитрий,..
Дата загрузки: 2021-05-10
[Дмитрий, жених]:
«Хотелось чего-то необычного. Увидели рекламу. Очень интересно поучаствовать в установлении такого необычного рекорда с большим количеством участников в воздухе».
[Дарья, невеста]:
«Хотели запомнить этот момент, сделать его максимально необычным и неординарным».
[Вадим, жених]:
«И ярким».
Процесс бракосочетания в воздухе зафиксировали 30 независимых экспертов. Теперь представители Книги Гиннесса проверят соответствующие сведения и сообщат, установлен ли рекорд.
Московская канатная дорога проходит над Воробьёвыми горами и Лужниками. Её длина – 720 метров.
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