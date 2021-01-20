Дети бедуинов на Западном берегу не могут посещать онлайн-занятия
13-летняя Ваид Бишарат растёт в семье бедуинов на Западном берегу реки Иордан. И как миллионы детей..
Дата загрузки: 2021-01-20
Но для девочки это самая большая трудность, поскольку зарядить телефон сложно, подключиться к Интернету через телефон – тоже. А ещё нужно помогать родителям по хозяйству.
[Ваид Бишарат, бедуинка]:
«Я не смогла подключиться к уроку через интернет, потому что пасла овец. Я пришла уже тогда, когда занятие закончилось. Также сложно, поскольку телефонов не хватает, интернета нет. Сёстры тоже должны учиться. Но посещать онлайн-уроки можно только по-одному».
Бедуины в Иорданской долине и до пандемии страдали от перебоев с электричеством и отсутствия интернет-соединения. Теперь же проблема встала особенно остро, поскольку дети не могут ходить в школу.
Отец Ваид говорит, что не может себе позволить купить телефоны для всех своих шестерых детей. Кроме того, когда он уходит выпасать стадо, то забирает телефон с собой.
Даже если у каждого будет телефон, вряд ли удастся держать их заряженными.
По данным ООН, более 40% бедуинских семей на Западном берегу не имеют доступа к электричеству.
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