Дети бедуинов на Западном берегу не могут посещать онлайн-занятия

13-летняя Ваид Бишарат растёт в семье бедуинов на Западном берегу реки Иордан. И как миллионы детей..

13-летняя Ваид Бишарат растёт в семье бедуинов на Западном берегу реки Иордан. И как миллионы детей по всему миру, сегодня она из-за карантина должна посещать уроки онлайн.

Но для девочки это самая большая трудность, поскольку зарядить телефон сложно, подключиться к Интернету через телефон – тоже. А ещё нужно помогать родителям по хозяйству.

[Ваид Бишарат, бедуинка]:

«Я не смогла подключиться к уроку через интернет, потому что пасла овец. Я пришла уже тогда, когда занятие закончилось. Также сложно, поскольку телефонов не хватает, интернета нет. Сёстры тоже должны учиться. Но посещать онлайн-уроки можно только по-одному».

Бедуины в Иорданской долине и до пандемии страдали от перебоев с электричеством и отсутствия интернет-соединения. Теперь же проблема встала особенно остро, поскольку дети не могут ходить в школу.

Отец Ваид говорит, что не может себе позволить купить телефоны для всех своих шестерых детей. Кроме того, когда он уходит выпасать стадо, то забирает телефон с собой.

Даже если у каждого будет телефон, вряд ли удастся держать их заряженными.

По данным ООН, более 40% бедуинских семей на Западном берегу не имеют доступа к электричеству.

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