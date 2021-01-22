10-летний чемпион сумо побеждает соперников старше себя
Десятилетний японский сумоист настолько преуспел в боевом искусстве, что побеждает соперников старше себя на несколько лет...
Дата загрузки: 2021-01-22
Десятилетний японский сумоист настолько преуспел в боевом искусстве, что побеждает соперников старше себя на несколько лет. Он занимается сумо с детского сада и уже стал чемпионом мира. Но успех ему даётся нелегко, тренировки бывают просто выматывающими.
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