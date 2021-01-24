«Полторы комнаты»: историческая экспозиция в музее Бродского в Петербурге
В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге можно увидеть, как жил поэт в 60-х – 70-х годах..
Дата загрузки: 2021-01-24
В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге можно увидеть, как жил поэт в 60-х – 70-х годах прошлого века. Об этом рассказывает историческая часть экспозиции под названием «Полторы комнаты». Именно столько пространства получила в коммунальной квартире семья Бродских.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: