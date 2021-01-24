Телеканал NTD

«Полторы комнаты»: историческая экспозиция в музее Бродского в Петербурге

«Полторы комнаты»: историческая экспозиция в музее Бродского в Петербурге

В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге можно увидеть, как жил поэт в 60-х – 70-х годах..

Дата загрузки: 2021-01-24

В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге можно увидеть, как жил поэт в 60-х – 70-х годах прошлого века. Об этом рассказывает историческая часть экспозиции под названием «Полторы комнаты». Именно столько пространства получила в коммунальной квартире семья Бродских.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...