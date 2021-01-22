Российским женщинам разрешили работать машинистами поездов

В России женщинам разрешили работать машинистами поездов. До 1 января эта профессия для них была под..

В России женщинам разрешили работать машинистами поездов. До 1 января эта профессия для них была под запретом. Минтруда аргументирует пересмотр правил тем, что условия работы в кабинах поездов улучшились.

[Дмитрий Горбачёв, сотрудник моторвагонной дирекции РЖД в Москве]:

«Подвижной состав компании модернизируется, становится удобным и безопасным, поэтому и принято решение. Здесь никаких ограничений для работы девушек и женщин нет».

Москвичка Софья в прошлом году окончила колледж, который готовит работников общественного транспорта.

[Софья Дорофеева, помощница машиниста электропоезда]:

«Интерес к профессии начался пару лет назад, когда я вдохновилась поездами. У меня появились друзья-железнодорожники. Они начали мне объяснять устройство и эксплуатацию поездов. Тогда я постепенно созрела к тому, чтобы пойти в колледж».

После колледжа Софья утроилась оператором ЭВМ в депо Домодедово. Теперь же ей разрешили работать помощником машиниста пригородного электропоезда.

[Анатолий Абрамкин, машинист электропоезда]:

«Как справляется женщина? Дано даже не каждому мужчине справляться и по грамотности, и по работе».

Также Минтруда РФ разрешил женщинам работать водителями большегрузных машин и сельскохозяйственной спецтехники. Кроме того, они могут устроиться боцманом, шкипером или матросом на суда. Запрет сняли и на верхолазную работу на высоте свыше десяти метров.

Между тем запрещёнными для женщин остались профессии, связанные с большой физической нагрузкой и угрозой здоровью из-за работы с химическими веществами.

Короткая ссылка на эту страницу: