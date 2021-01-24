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Индийский штат переименует драгонфрут, чтобы он меньше напоминал о Китае

Индийский штат переименует драгонфрут, чтобы он меньше напоминал о Китае

В одном из индийских штатов решили переименовать растение из вида кактусов под названием питайя, которое даёт..

Дата загрузки: 2021-01-24

В одном из индийских штатов решили переименовать растение из вида кактусов под названием питайя, которое даёт сладкие и сочные плоды. Вместо драгонфрут его теперь будут называть камалам, чтобы название не ассоциировалось с Китаем.
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