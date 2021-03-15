Самый смертоносный день: 39 человек погибли в ходе протестов в Мьянме
Протесты в Мьянме становятся всё более кровопролитными. В воскресенье в ходе стычек демонстрантов с полицией погибло..
Дата загрузки: 2021-03-15
Так, в Янгоне, финансовом центре страны и бывшей столице, было убито, по меньшей мере, 22 протестующих. Там в одном из районов подожгли фабрики, построенные на деньги властей КНР. На них работало много китайских граждан.
Кроме того, ещё 16 протестующих и один полицейский погибли в других местах.
В Янгоне ввели режим военного положения. Правозащитные группы отмечают, что военные стреляют по людям боевыми патронами, и что в целом в ходе протестов уже погибло 126 человек.
[мать убитого]:
«Я говорила сыну, что у нас ничего нет, и что мы погибнем, если выступим против них. Я бы пошла и начала стрелять в них в ответ, если бы у меня был пистолет. Но мы ничего не можем сделать, поскольку у нас нет оружия. Скажите, почему мы постоянно должны молчать и умирать? Почему мы умираем за то, что поступаем правильно?»
Между тем, действующий лидер параллельного гражданского правительства впервые со времени переворота обратился к людям. Он вместе с другими чиновниками из партии «Национальная лига за демократию» скрывается от военных, поэтому своё обращение выложил в социальные сети.
[Ман Вин Хаинг Тан, бывший председатель Ассамблеи союза]:
«Это самый мрачный момент для страны и момент, когда близится рассвет. Это время, когда наши граждане должны противостоять тёмным силам».
Военные говорят, что захватили власть, поскольку во время выборов 8 ноября прошлого года партия «Национальная лига за демократию» победила с большим отрывом только благодаря фальсификациям. Армия обещает провести новые выборы и передать власть законно избранному правительству. Однако точных дат не называет.
Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом. Ей уже выдвинули не менее четырёх обвинений, включая незаконное использование раций и нарушение карантинных протоколов.
Тем временем, США, Индия, Австралия и Япония условились сотрудничать, чтобы помочь восстановить демократию в Мьянме.
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