Самый смертоносный день: 39 человек погибли в ходе протестов в Мьянме

Протесты в Мьянме становятся всё более кровопролитными. В воскресенье в ходе стычек демонстрантов с полицией погибло..

Протесты в Мьянме становятся всё более кровопролитными. В воскресенье в ходе стычек демонстрантов с полицией погибло не менее 39 человек. 14 марта стало самым смертоносным днём для страны с 1 февраля, когда военные совершили переворот, захватив власть и арестовав фактического лидера Аун Сан Су Чжи.

Так, в Янгоне, финансовом центре страны и бывшей столице, было убито, по меньшей мере, 22 протестующих. Там в одном из районов подожгли фабрики, построенные на деньги властей КНР. На них работало много китайских граждан.

Кроме того, ещё 16 протестующих и один полицейский погибли в других местах.

В Янгоне ввели режим военного положения. Правозащитные группы отмечают, что военные стреляют по людям боевыми патронами, и что в целом в ходе протестов уже погибло 126 человек.

[мать убитого]:

«Я говорила сыну, что у нас ничего нет, и что мы погибнем, если выступим против них. Я бы пошла и начала стрелять в них в ответ, если бы у меня был пистолет. Но мы ничего не можем сделать, поскольку у нас нет оружия. Скажите, почему мы постоянно должны молчать и умирать? Почему мы умираем за то, что поступаем правильно?»

Между тем, действующий лидер параллельного гражданского правительства впервые со времени переворота обратился к людям. Он вместе с другими чиновниками из партии «Национальная лига за демократию» скрывается от военных, поэтому своё обращение выложил в социальные сети.

[Ман Вин Хаинг Тан, бывший председатель Ассамблеи союза]:

«Это самый мрачный момент для страны и момент, когда близится рассвет. Это время, когда наши граждане должны противостоять тёмным силам».

Военные говорят, что захватили власть, поскольку во время выборов 8 ноября прошлого года партия «Национальная лига за демократию» победила с большим отрывом только благодаря фальсификациям. Армия обещает провести новые выборы и передать власть законно избранному правительству. Однако точных дат не называет.

Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом. Ей уже выдвинули не менее четырёх обвинений, включая незаконное использование раций и нарушение карантинных протоколов.

Тем временем, США, Индия, Австралия и Япония условились сотрудничать, чтобы помочь восстановить демократию в Мьянме.

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