Кубок мира по сноуборду: в Москве соревновались в параллельном слаломе
В Москве прошёл этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Помимо российских атлетов на..
Дата загрузки: 2021-02-02
Несмотря на эпидемию, собралось много зрителей.
[Юлия Голубцова, зрительница]:
«Безусловно, мы пришли повидать наших спортсменов и провести прекрасно время, потому что, наконец-то, после такого долгого периода, затяжного, мы получаем очень много положительных эмоций. Тем более организация на высшем уровне».
[Антон Коротков, зритель]:
«Как сноубордист просто не мог пропустить такое событие, обязательно должен был присутствовать. Мне очень нравится: трасса новая, всё новое здесь».
В мужском зачёте первое место занял россиянин Дмитрий Карлагачёв. На втором месте – Жан Кошир из Словении, бронзовым призёром стал Эдвин Коррати из Италии.
Среди женщин на первом месте – австрийская сноубордистка Даниэла Ульбинг, серебро взяла россиянка София Надыршина, третье место досталось Рамоне Хофмайстер из Германии.
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