Кубок мира по сноуборду: в Москве соревновались в параллельном слаломе

В Москве прошёл этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Помимо российских атлетов на..

В Москве прошёл этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Помимо российских атлетов на соревнования приехали около ста спортсменов из разных стран Европы, а также из Кореи, Канады, США и Японии.

Несмотря на эпидемию, собралось много зрителей.

[Юлия Голубцова, зрительница]:

«Безусловно, мы пришли повидать наших спортсменов и провести прекрасно время, потому что, наконец-то, после такого долгого периода, затяжного, мы получаем очень много положительных эмоций. Тем более организация на высшем уровне». [Антон Коротков, зритель]:

«Как сноубордист просто не мог пропустить такое событие, обязательно должен был присутствовать. Мне очень нравится: трасса новая, всё новое здесь».

В мужском зачёте первое место занял россиянин Дмитрий Карлагачёв. На втором месте – Жан Кошир из Словении, бронзовым призёром стал Эдвин Коррати из Италии.

Среди женщин на первом месте – австрийская сноубордистка Даниэла Ульбинг, серебро взяла россиянка София Надыршина, третье место досталось Рамоне Хофмайстер из Германии.

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