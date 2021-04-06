Современным Олимпийским играм исполнилось 125 лет. Их возродил французский спортивный и общественный деятель Пьер де Кубертен...

Современным Олимпийским играм исполнилось 125 лет. Их возродил французский спортивный и общественный деятель Пьер де Кубертен. Первая Олимпиада проходила с 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах.

В ней участвовали более 240 спортсменов из 14 стран. Было разыграно 43 комплекта медалей в девяти видах спорта.

Самым первым олимпийским чемпионом стал американец Джеймс Коннолли. Он победил в соревновании по тройному прыжку, которое проходило раньше других.

В олимпийском марафоне победил грек Спиридон Луис. Забег начинался в городе Марафон и завершался в Афинах. Дистанцию в 40 километров Луис преодолел за 2 часа 58 минут 50 секунд. Этот олимпийский рекорд продержался 12 лет.

Олимпийские игры в Древней Греции изначально были частью религиозного культа. Их проводили с 776 года до нашей эры по 393 год нашей эры. Всего прошло 293 Олимпиады. Соревнования запретили, когда официальной религией Греции стало христианство.

Современные Олимпийские Игры проходят раз в два года – летние и зимние. Их отменяли только во время мировых войн.

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