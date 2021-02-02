Северо-восток США завалило снегом

На северо-восток США обрушился сильный снегопад. Выпущены предупреждения об опасности. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании выпало..

На северо-восток США обрушился сильный снегопад. Выпущены предупреждения об опасности. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании выпало до 60 сантиметров снега.

В прибрежных районах снежная буря сопровождается сильным ветром. Непогода парализовала крупные городские центры региона. В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение. Не ходят автобусы и поезда. В дорогу можно отправляться только в случае крайней необходимости, а пожилым советуют вообще не выходить из дома.

Также были вынуждены закрыться крупные центры тестирования и вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Из-за непогоды наблюдаются сбои и в графике поставки вакцин.

Снег продолжает идти. Метеорологи прогнозируют, что на пике бури может наметать до 10 сантиметров в час.

Напомним, в 2016 году на Нью-Йорк обрушился рекордный снегопад, когда выпало более 70 сантиметров снега.

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