Заметённую снегом Москву продолжают «откапывать»

Москву продолжают расчищать от снега. Дороги и тротуары завалило им в конце прошлой недели. Это затруднило..

Москву продолжают расчищать от снега. Дороги и тротуары завалило им в конце прошлой недели. Это затруднило передвижение и транспорта, и пешеходов.

По данным столичной мэрии, на уборку снега брошено 60 тысяч человек. В центре города уже можно более-менее свободно ходить и ездить. Однако в спальных районах водители, хоть и рады нормальной зиме, но жалуются на отсутствие помощи коммунальных служб.

[Денис, житель Москвы]:

«Впечатления отличные, мне нравится такая зима. Наши службы, правда, что-то не справляются. Вот приходится откапывать».

[Максим, житель Москвы]:«Снегопад хороший, исторический. Дороги основные очистили, а вот здесь, конечно, полное безобразие».

12 февраля в Москве прошёл рекордный для этой даты снегопад, побив рекорд 1973 года. Синоптики обещают, что снег будет идти и в ближайшие полторы недели.

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