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В Индии экскаватором откапывали слонёнка, упавшего в колодец

В Индии экскаватором откапывали слонёнка, упавшего в колодец

Лесничим в индийском штате Одиша пришлось спасать слонёнка с помощью экскаватора. Он упал в узкий колодец,..

Дата загрузки: 2021-04-12

Лесничим в индийском штате Одиша пришлось спасать слонёнка с помощью экскаватора. Он упал в узкий колодец, когда стадо слонов проходило мимо округа Маюрбхандж.

[Раби Нараян Моханти, сотрудник службы лесного хозяйства]:
«Детёныш случайно упал в колодец прошлой ночью, перемещаясь вместе с другими слонами. Мы хорошо знали о передвижении стада и в это время как раз дежурили. Мы немедленно отправились на помощь».

Лесничие вызвали пожарную команду, а также экскаваторщика. Сначала рядом с колодцем пришлось вырыть яму, чтобы подобраться к слонёнку. После этого удалось обвязать крепкой верёвкой ноги детёныша. Потом пожарные вытащили его с помощью подъёмного механизма.

В Индии живёт более половины мировой популяции азиатских слонов. Каждый год их численность сокращается. Этот вид находится под охраной государства, а также занесён в Международную Красную книгу.
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