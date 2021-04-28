Венесуэльцы с «ковидом» вызывают на дом платных врачей, поскольку здравоохранение в стране разваливается

Венесуэльцы, болеющие коронавирусом, в последние недели стали вызывать врачей на дом. Визит стоит от 40 до..

Венесуэльцы, болеющие коронавирусом, в последние недели стали вызывать врачей на дом. Визит стоит от 40 до 80 долларов. Обращаться за платной услугой приходится потому, что государственные больницы переполнены. Кроме того, там часто не хватает лекарств и кислорода для аппаратов ИВЛ.

У жительницы Каракаса Лауры Мартинес заразились «ковидом» муж и родители. Особенно тяжело переносит болезнь пожилой отец. Женщине пришлось вызывать врача на дом.

[Лаура Мартинес, жительница Каракаса]:

«Мой отец – бывший военный. Я отвезла его в государственную больницу. Мы провели там только шесть часов. Дело не в том, что с ним плохо обращались. Просто там не было никаких лекарств».

В городе есть и частные клиники, но в них ночь в стационаре обходится в 1500-2000 долларов. А если нужна неотложная помощь при острых респираторных заболеваниях, то цена вырастает до 5000 долларов за ночь.

Такие услуги не по карману большинству венесуэльцев, поскольку их средняя месячная зарплата не превышает пяти долларов. Остаётся только вызывать врача на дом. В оплате лечения участвуют все родственники, или же люди собирают пожертвования через Интернет.

[Леонардо Акоста, врач]:

«Мы сделали уход на дому похожим на лечение в клиниках типа A. Пациенты получают такое же внимание, как если бы обратились в такую клинику в Каракасе или в медицинский центр для персонала. Такое же внимание можно получить в столичной больнице».

При этом семьи сами покупают аппараты ИВЛ, кислородные баллоны и лекарства.

Врач Леонардо Акоста за день посещает 10-12 пациентов. Также он консультирует людей по телефону. В день поступает 100 и более звонков. Медику вызовы на дом приносят доход в твёрдой валюте, причём в больнице ему столько не заработать. Однако Акоста готов лечить людей, даже если они не смогут полностью оплатить его услуги.

Венесуэла переживает вторую волну коронавируса. По официальным данным, с конца марта в стране ежедневно регистрируют более тысячи новых случаев COVID-19. Однако медики считают, что заболевших больше.

С марта прошлого года в Венесуэле выявили более 190 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 2000 человек.

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