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Калифорнийские парки развлечений снова принимают гостей

Калифорнийские парки развлечений снова принимают гостей

В Южной Калифорнии после примерно года закрытия снова принимают гостей парки развлечений. Одним из первых открылся..

Дата загрузки: 2021-04-02

В Южной Калифорнии после примерно года закрытия снова принимают гостей парки развлечений. Одним из первых открылся парк Six Flags Magic Mountain, который находится в 50 километрах от Лос-Анджелеса.

Здесь, помимо прочих аттракционов, работают 19 американских горок.

[жительница Лос-Анджелеса]:
«Я снова чувствую себя ребёнком. Это просто фантастика. Я очень рада».

[жительница Лос-Анджелеса]:
«Мои дети веселятся. Им пора немного покататься и вернуться к нормальной жизни».

Сейчас парк пускает в шесть раз меньше гостей, чем обычно. Позже проходимость немного увеличат. При этом посещать парк могут только жители Калифорнии.

Также уже работает тематический парк «Леголенд» в Карлсбаде. Другие парки, включая «Диснейленд», тоже откроются в апреле.
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