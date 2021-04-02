Калифорнийские парки развлечений снова принимают гостей
В Южной Калифорнии после примерно года закрытия снова принимают гостей парки развлечений. Одним из первых открылся..
Дата загрузки: 2021-04-02
Здесь, помимо прочих аттракционов, работают 19 американских горок.
[жительница Лос-Анджелеса]:
«Я снова чувствую себя ребёнком. Это просто фантастика. Я очень рада».
[жительница Лос-Анджелеса]:
«Мои дети веселятся. Им пора немного покататься и вернуться к нормальной жизни».
Сейчас парк пускает в шесть раз меньше гостей, чем обычно. Позже проходимость немного увеличат. При этом посещать парк могут только жители Калифорнии.
Также уже работает тематический парк «Леголенд» в Карлсбаде. Другие парки, включая «Диснейленд», тоже откроются в апреле.
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