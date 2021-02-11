«Тайную вечерю» Да Винчи снова можно посмотреть в Милане

В Милане снова открыли доступ к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Знаменитая работа находится в трапезной..

[Эмануэла Даффра, директор музеев Ломбардии]:

«Большая радость – открыться снова, поскольку смысл работы музеев и таких мест, как это, в том, чтобы принимать гостей, вдохновлять их на размышления и вызывать эмоции».

В Милане снова открыли доступ к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Знаменитая работа находится в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Первый раз вход для публики был запрещён с конца февраля до начала июня прошлого года. Потом посещения отменили в ноябре.

Гости музея должны носить маски. При этом воздух в помещении постоянно фильтруется.

[Эмануэла Даффра, директор музеев Ломбардии]:

«Система фильтрации аналогична той, с помощью которой стерилизуют помещения. Поэтому здесь самый чистый воздух в Милане».

Доступ посетителей ограничен. Но попасть в музей можно сразу в день покупки билета. До пандемии нужно было бронировать билеты за несколько недель или месяцев до посещения. Сейчас сюда приходят только миланцы или туристы из других городов Ломбардии.

[гость музея]:

«Это уникальная возможность, потому что она доступна только жителям Ломбардии. И это великолепный подарок после того, как мы несколько месяцев просидели дома». [гость музея]:

«Думаю, открытие «Тайной вечери» – известного произведения, которое копируется во всём мире – означает, что мы делаем шаг в жизнь, которая стала иной, но всё же продолжается».

Пока музей был закрыт, специалисты запустили несколько реставрационных проектов. К концу года в трапезной установят новую систему освещения. При ней можно будет лучше рассмотреть работу да Винчи.

На боковых стенах восстановят небольшие фрагменты росписи, которые были утрачены во время бомбёжки в годы Второй мировой войны. Также начнётся реставрация фрески «Распятие», написанной художником эпохи Возрождения Джованни Донато да Монторфано. Она находится напротив «Тайной вечери». Предполагается, что нижнюю часть «Распятия» дописывал Леонардо да Винчи.

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