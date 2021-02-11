В Сиднейской бухте каякеры совмещают прогулки со сбором мусора
В Сиднейской бухте каждый день можно увидеть каякеров, плавающих в одиночку или группой. Но эти гребцы..
Дата загрузки: 2021-02-11
Такие туры организует местная компания.
[Лора Стоун, владелица компании Sydney by Kayak]:
«Мы делаем четыре или пять специальных плановых рейсов в неделю. Также некоторые корпорации и частные лица бронируют отдельные туры, чтобы их сотрудники или друзья приезжали сюда, наслаждались Сиднейской гаванью и в то же время собирали мусор».
Владелица туристической компании Лора Стоун занялась сбором мусора несколько лет назад. Сначала даже не ожидала, что отходов будет так много. В воде находят всё что угодно: бутылки, женские заколки, пластиковые контейнеры, рамки от фотографий и книги.
[Лора Стоун, владелица компании Sydney by Kayak]:
«Наверное, многие гуляют по набережной и думают, что Сиднейская бухта прекрасна и нетронута, что она очень чистая по сравнению с другими акваториями мира. Но как только садишься в каяк или идёшь купаться, то сразу видишь, как много мусора. Поэтому думаю, что наш проект открывает людям глаза».
По данным ООН, в мировой океан ежегодно попадает восемь миллионов тонн пластика. Эксперты считают, что к 2050 году в акваториях мира мусора будет больше, чем рыбы.
[Джули Грининг, гребец]:
«Иногда меня гложут сомнения, но всё же, думаю, оно того стоит. Каждое небольшое усилие того стоит. На планете живёт семь миллиардов человек, и если каждый сделает немного, то, конечно, польза будет».
Некоторые гребцы уже постоянно участвуют в сборе мусора. Единомышленники поставили перед собой цель – в феврале достать из воды 200 килограммов отходов, и уже близки к её достижению.
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