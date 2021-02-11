В Сиднейской бухте каякеры совмещают прогулки со сбором мусора

В Сиднейской бухте каждый день можно увидеть каякеров, плавающих в одиночку или группой. Но эти гребцы..

В Сиднейской бухте каждый день можно увидеть каякеров, плавающих в одиночку или группой. Но эти гребцы здесь не только для отдыха. Они собирают мусор, которого полно как на поверхности воды, так и на дне гавани.

Такие туры организует местная компания.

[Лора Стоун, владелица компании Sydney by Kayak]:

«Мы делаем четыре или пять специальных плановых рейсов в неделю. Также некоторые корпорации и частные лица бронируют отдельные туры, чтобы их сотрудники или друзья приезжали сюда, наслаждались Сиднейской гаванью и в то же время собирали мусор».

Владелица туристической компании Лора Стоун занялась сбором мусора несколько лет назад. Сначала даже не ожидала, что отходов будет так много. В воде находят всё что угодно: бутылки, женские заколки, пластиковые контейнеры, рамки от фотографий и книги.

[Лора Стоун, владелица компании Sydney by Kayak]:

«Наверное, многие гуляют по набережной и думают, что Сиднейская бухта прекрасна и нетронута, что она очень чистая по сравнению с другими акваториями мира. Но как только садишься в каяк или идёшь купаться, то сразу видишь, как много мусора. Поэтому думаю, что наш проект открывает людям глаза».

По данным ООН, в мировой океан ежегодно попадает восемь миллионов тонн пластика. Эксперты считают, что к 2050 году в акваториях мира мусора будет больше, чем рыбы.

[Джули Грининг, гребец]:

«Иногда меня гложут сомнения, но всё же, думаю, оно того стоит. Каждое небольшое усилие того стоит. На планете живёт семь миллиардов человек, и если каждый сделает немного, то, конечно, польза будет».

Некоторые гребцы уже постоянно участвуют в сборе мусора. Единомышленники поставили перед собой цель – в феврале достать из воды 200 килограммов отходов, и уже близки к её достижению.

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