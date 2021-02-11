О чём написали пожарные в записке хозяину дома

Эта история произошла во время сильных пожаров в Австралии в 2019 году. Пол Секф из штата Новый Южный Уэльс вернулся домой, когда огонь потушили, и нашёл записку от пожарных.

Мужчина поделился на Facebook фотографией записки, которую назвал одной из лучших в его жизни. В ней пожарные сообщили хозяину дома, что выпили молоко из его холодильника. «Мы с радостью спасли ваш дом. Жаль, что мы не смогли спасти ваши сараи. P.S. Мы должны вам немного молока», – говорилось в записке.

Пожарный Кейл Харди-Портер ответил на пост Пола Секфи. «Наша команда из четырёх человек сделала всё возможное. Но ваши два сарая не продержались и секунды. Мы были рады, что удалось спасти ваш дом. Мы ненадолго зашли в дом и увидели холодильник». Кейл извинился за то, что они выпили молоко. «Я писал в темноте, поэтому такой корявый почерк», – добавил он и пожелал хозяину дома всего хорошего.

На тот момент, когда произошла эта история, огненная стихия на северо-востоке штата унесла жизни трёх человек. Было разрушено более 150 домов. Огонь охватил площадь около 10 000 кв. км.