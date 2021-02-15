Тигрята в пакистанском зоопарке, вероятно, умерли от коронавируса
Сотрудники зоопарка в пакистанском городе Лахор предполагают, что двое недавно умерших белых тигрят, вероятно, болели коронавирусом...
Дата загрузки: 2021-02-15
Сначала ветеринары решили, что тигрята заразились панлейкопенией. Это вирусная болезнь кошек, которая сопровождается высокой температурой, поражением желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и сердца.
[Киран Салим, замдиректора зоопарка]:
«Мы лечили их четыре дня, но, к сожалению, 30 января они умерли. Согласно выводу патологоанатомов, есть подозрения на COVID-19. Возможно, они умерли от этой болезни. Однако мы наблюдали у тигрят симптомы, которые никоим образом не указывали на коронавирус».
Вскрытие показало, что у тигрят была поражена большая часть лёгких. Специалисты предположили, что детёныши могли заразиться от сотрудников зоопарка.
После инцидента весь персонал протестировали на коронавирус. Положительный результат выявили у шести человек. Один из них заботился о тигрятах. При этом симптомов у заражённых не было.
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