Тигрята в пакистанском зоопарке, вероятно, умерли от коронавируса

Сотрудники зоопарка в пакистанском городе Лахор предполагают, что двое недавно умерших белых тигрят, вероятно, болели коронавирусом. Детёнышам было около 2,5 месяцев. У них начались рвота и диарея, и они перестали есть.

Сначала ветеринары решили, что тигрята заразились панлейкопенией. Это вирусная болезнь кошек, которая сопровождается высокой температурой, поражением желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и сердца.

[Киран Салим, замдиректора зоопарка]:

«Мы лечили их четыре дня, но, к сожалению, 30 января они умерли. Согласно выводу патологоанатомов, есть подозрения на COVID-19. Возможно, они умерли от этой болезни. Однако мы наблюдали у тигрят симптомы, которые никоим образом не указывали на коронавирус».

Вскрытие показало, что у тигрят была поражена большая часть лёгких. Специалисты предположили, что детёныши могли заразиться от сотрудников зоопарка.

После инцидента весь персонал протестировали на коронавирус. Положительный результат выявили у шести человек. Один из них заботился о тигрятах. При этом симптомов у заражённых не было.

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