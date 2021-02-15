Древняя раковина оказалась музыкальным инструментом

Вот такие три ноты удалось извлечь из этой древней раковины возрастом около 18 тысяч лет. Её..

Вот такие три ноты удалось извлечь из этой древней раковины возрастом около 18 тысяч лет. Её нашли ещё в 1931 году во время раскопок в пещере Марсуласа на юго-западе Франции. Раковину считали церемониальным кубком.

Выяснить, что это – музыкальный инструмент, удалось лишь недавно, во время очередной инвентаризации. Археологи заметили на ней необычные отверстия.

В итоге к исследованию привлекли валторниста, который смог извлечь из древнего инструмента ноты до, до-диез и ре.

[Филип Уолтер, исследователь]:«В раковине сделали отверстия и отделили какие-то части. Все эти манипуляции были сделаны ради определённого звука. Это показывает, что 18 тысяч лет назад у людей возникали идеи превратить такие раковины в музыкальные инструменты».

На конце раковины был мундштук. Также обнаружили следы красного пигмента у отверстия. Он идентичен той краске, с помощью которой сделали узор на стене пещеры.

[Филип Уолтер, исследователь]:«Раковина издаёт поразительно сильный звук. Больше 100 децибел. Можете представить, какие ощущения испытывали древние люди, когда на таком инструменте играли в столь маленькой пещере».

Эта раковина стала самым древним в своём роде духовым музыкальным инструментом в мире.

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