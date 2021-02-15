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Древняя раковина оказалась музыкальным инструментом

Древняя раковина оказалась музыкальным инструментом

Вот такие три ноты удалось извлечь из этой древней раковины возрастом около 18 тысяч лет. Её..

Дата загрузки: 2021-02-15

Вот такие три ноты удалось извлечь из этой древней раковины возрастом около 18 тысяч лет. Её нашли ещё в 1931 году во время раскопок в пещере Марсуласа на юго-западе Франции. Раковину считали церемониальным кубком.

Выяснить, что это – музыкальный инструмент, удалось лишь недавно, во время очередной инвентаризации. Археологи заметили на ней необычные отверстия.

В итоге к исследованию привлекли валторниста, который смог извлечь из древнего инструмента ноты до, до-диез и ре.

[Филип Уолтер, исследователь]:
«В раковине сделали отверстия и отделили какие-то части. Все эти манипуляции были сделаны ради определённого звука. Это показывает, что 18 тысяч лет назад у людей возникали идеи превратить такие раковины в музыкальные инструменты».

На конце раковины был мундштук. Также обнаружили следы красного пигмента у отверстия. Он идентичен той краске, с помощью которой сделали узор на стене пещеры.

[Филип Уолтер, исследователь]:
«Раковина издаёт поразительно сильный звук. Больше 100 децибел. Можете представить, какие ощущения испытывали древние люди, когда на таком инструменте играли в столь маленькой пещере».

Эта раковина стала самым древним в своём роде духовым музыкальным инструментом в мире.
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