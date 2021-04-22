Винтажную типографию вернули к жизни в австралийском Питерборо

[Мари Циммерманн, менеджер типографии]:

«Когда семь лет назад я сюда пришла, это был статичный музей. Мы просто расставляли машины и постепенно подключали их к сети».

В австралийском городе Питерборо заработали старинные печатные станки. Так сбывается мечта менеджера типографии Мари Циммерманн.

Эти станки – прародители современных печатных установок. С их помощью создавали самую разную продукцию: от афиш до местной газеты.

Некоторые установки продаются и сегодня. Например, пресс немецкой компании Heidelberger. Но есть редчайшие экспонаты, такие как станок 1887 года Hopkinson and Cope.

Механик типографии Дерек Фостер работает в индустрии большую часть жизни. Но даже он некоторые машины видит впервые.

[Дерек Фостер, механик типографии]:

«Я раньше не работал ни на одной из этих машин, и они приходят к нам на поддонах в разобранном виде. Но все печатные станки в основном одинаковые, просто ручки и механизмы – разных цветов и в разных местах. Все они работают одинаково, поэтому, как только это понимаешь, то можно легко их собрать».

Он говорит, что результат стоит потраченных усилий.

[Дерек Фостер, механик типографии]:

«Сейчас, когда мы восстановили типографию, я считаю её одной из самых лучших в мире».

Для Исторического общества Питерборо печатные станки – это больше, чем просто часть интересного старого оборудования. Они – звено периода расцвета города и достопримечательность, которая простимулирует людей возвращаться сюда.

[Мари Циммерманн, менеджер типографии]:

«Наши гости, особенно молодые люди, понятия не имеют, как печатают газеты».

Благодаря работе группы местных активистов большая часть установок – в рабочем состоянии. Если за ними постоянно следить, то они смогут печатать ещё много лет.

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