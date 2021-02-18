Facebook лишил австралийцев возможности делиться новостями

В четверг австралийцы, проснувшись, с удивлением обнаружили, что больше не могут просматривать новостной контент на Facebook..

В четверг австралийцы, проснувшись, с удивлением обнаружили, что больше не могут просматривать новостной контент на Facebook или делиться им на страницах соцсети. Компания Марка Цукерберга приняла решение заблокировать его в ответ на будущий закон в Австралии, который обяжет её и Google платить за новости медиакомпаниям.

Такой шаг Facebook уже раскритиковали местные новостные продюсеры, политики и правозащитники. Особенно общественность континента возмутило то, что стали недоступны и официальные страницы правительственых сайтов, которые касаются здравоохранения и служб безопасности.

[Джош Фрайденберг, министр финансов Австралии]:

«Что касается действий Facebook, то он не прав. Это были ненужные меры, грубые меры, и они навредят репутации соцсети здесь, в Австралии. Они также решили заблокировать доступ к правительственным веб-сайтам, которые касаются поддержки в период пандемии, психического здоровья, экстренных служб, метеорологического бюро. Они абсолютно не относятся к закону о СМИ». [Пол Флетчер, министр по коммуникациям Австралии]:

«Сегодня утром я говорил с Facebook и сказал, что правительство ожидает от него восстановления этих страниц как можно скорее. Быть платформой – это большая ответственность».

Правительство Австралии отмечает, что глава Facebook Марк Цукерберг не предупреждал о блокировке новостного контента и сейчас с ним ведутся переговоры.

[Пол Флетчер, министр по коммуникациям Австралии]:

«Google и Facebook – это важные составляющие цифровой экосистемы Австралии. Они важная часть экономики. Мы ясно им сказали, что хотим, чтобы они продолжали работу в стране. Но мы также чётко отметили, что, если хотите вести бизнес в Австралии, то нужно соблюдать законы этой страны».

Стоит отметить, что поисковик Google, который изначально также выступал против закона, уже начал заключать договоры с австралийскими медиакомпаниями на предоставление новостного контента.

Так, он уже договорился с медиахолдингом Руперта Мёрдока News Corporation. Это откроет ему двери для публикации статей газет Sun, Wall Street Journal, Times и Australian.

Ранее Google угрожал закрыть работу поисковика на континенте.

Как ожидается, закон о СМИ примут в Австралии в ближайшие дни.

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