Португалия выходит из кошмара эпидемии, но «локдаун» не снимают

Кошмар эпидемии COVID-19 в Португалии постепенно отступает. В январе в стране фиксировали рекордные уровни смертности и..

[Ана Мария, жительница Лиссабона]:

«Смотрю на это с небольшим оптимизмом, но нельзя думать, что всё уже хорошо. Люди всё равно должны сохранять осторожность, а ещё «локдаун» нужно немного продлить, чтобы мы избавились от этой напасти раз и навсегда». [Хосе Нунеш, житель Лиссабона]:

«Я не поддерживаю снятие «локдауна», поскольку, хотя цифры и идут вниз, его нужно продолжать. В Новый год и на Рождество показатели были маленькими, а потом мы все увидели, что произошло».

Кошмар эпидемии COVID-19 в Португалии постепенно отступает. В январе в стране фиксировали рекордные уровни смертности и заболеваемости. Теперь числа значительно сократились. Жители Лиссабона вздыхают с облегчением. Но большинство считает, что полностью расслабляться ещё рано.

Португалия с населением всего в 10 миллионов человек в январе вела одну из самых ожесточённых в мире битв с эпидемией. Несколько недель там фиксировали самый высокий в мире недельный уровень заболеваемости и смертности в пересчёте на душу населения.

Так, в сутки там выявляли до 16 тысяч новых заболевших. Теперь же их не более тысячи. Умирало более 300 человек в день. Теперь – менее сотни.

При этом количество пациентов с COVID в больницах по-прежнему в два раза выше числа, которое нужно, чтобы начать ослаблять карантинные меры.

Локдаун ввели в стране 15 января. Закрыты магазины с не критически важными товарами и школы. Сотрудников, где возможно, перевели на удалённую работу. Карантин продлится, по меньшей мере, до конца марта.

Эксперты опасаются, что ослабление «локдауна» может привести к росту числа заражений британским штаммом вируса. Он считается более заразным, и сейчас на него приходится около половины всех случаев в Соединённом Королевстве.

Положение Португалии побудило несколько европейских стран предложить помощь. Так, на помощь прибыли медики из Германии.

[Мартин Ней, посол Германии в Португалии]:

«Это дорогая инициатива, но когда дело доходит до европейской солидарности, цена неважна. Важно то, что для помощи тяжело больным пациентам не хватает персонала. Мы обещали приехать тремя командами на девять недель, и мы выполним это обещание».

В целом в Португалии выявили почти 800 тысяч заболевших коронавирусом. Около 16 тысяч скончались.

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