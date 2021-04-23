Тайский храм побил рекорд Гиннесса в честь Дня Земли
В этом буддистском храме в Таиланде побили рекорд Гиннеса по самому большому количеству одновременно зажжённых свечей..
Дата загрузки: 2021-04-23
Так в храме отметили День Земли.
[Санитвонг Вутивангсо, служитель храма]:
«Мы выступаем с идеей “Чистое сознание – чистый мир”. Это напоминание людям о том, чтобы они очищали своё сознание, прежде чем начнут очищать окружающую среду».
В храме уверяют, что именно столько людей – 300 тысяч – в этом году посетили онлайн-церемонию в честь Дня Земли, организованную этим храмом.
[Санитвонг Вутивангсо, служитель храма]:
«Раньше мы приглашали сотни тысяч монахов и верующих медитировать с нами. Но из-за пандемии на этот раз пригласили людей помедитировать и помолиться через «Зум». К церемонии присоединились около 300 тысяч человек».
День Земли был учреждён ООН в 1971 году. Его отмечают 22 апреля.
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