Гонки со временем: баварцу дважды в год приходится переводить 365 часов

Забавные, очаровательные, чопорные и завораживающие – в коллекции бывшего шеф-повара Вернера уже 365 часов. Всё это..

Забавные, очаровательные, чопорные и завораживающие – в коллекции бывшего шеф-повара Вернера уже 365 часов. Всё это великолепие он хранит в своей квартире в Мюнхене.

Дважды в год Вернер вступает в спор со временем, переводя стрелки то на час вперёд, то на час назад в зависимости от сезона. На эту работу теперь у него уходит несколько дней. А в молодости ему помогали друзья.

[Вернер Штехбарт, коллекционер]:

«В те дни я был ещё немного горяч и устраивал вечеринки. Я приглашал друзей, и между 2 и 3 часами ночи мы меняли время на всех часах. Но тогда я ещё был молод и красив. Теперь делаю это в полном одиночестве».

Баварец собирает часы с 1975 года. Первые купила мама, когда ездила в Акапулько. Теперь в коллекции Вернера – экспонаты из разных городов и стран. Время на часах с боем он устанавливает с интервалом в одну минуту, чтобы насладиться каждой мелодией по отдельности.

[Вернер Штехбарт, коллекционер]:

«Эти часы – любовь всей моей жизни, я люблю их больше всего на свете. Кто-то принимает снотворное по вечерам, чтобы уснуть, а я сижу в удобном кресле и любуюсь часами: слушаю и смотрю, как движутся стрелки. Я так успокаиваюсь, что прекрасно засыпаю».

Коллекционеру 74 года. Уборка для него – уже сложная работа. Поэтому часы со временем запылились.

[Вернер Штехбарт, коллекционер]:

«Я хотел бы нанять уборщицу, поскольку уже всё в пыли. Несколько человек приходили, но, взглянув на часы, сразу отказались. Они говорили, что для них это слишком тяжёлый труд – двигать часы туда-сюда. Так что пыль на прежнем месте. Просто не присматривайтесь».

В квартире площадью 20 квадратных метров места для новых экспонатов почти нет. Поэтому баварец уже давно покупает часы только раз в четыре года.

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