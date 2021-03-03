Девушка ломает стереотипы о параметрах балерины

Американка Лиззи Хауэлл бросила вызов представлениям людей о том, как должна выглядеть танцовщица. Несмотря на избыточный вес, она занимается танцами.

Мама Лиззи погибла, когда девочке было пять лет. Заботу о малышке взяла на себя тётя девочки, Линда. Она поддерживала увлечение малышки танцами. По словам Линды, танец даёт хороший выход эмоциям – как негативным, так и позитивным. После смерти мамы девочка стала набирать вес, но танцы не бросила.

Порой Лиззи слышала насмешки окружающих из-за своего веса, но проявляла упорство и продолжала заниматься танцами. Она увлекается балетом, классическими танцами и степом. «Если вам говорят, что вы должны бросить делать то, что вы любите, не бросайте! Важно то, что это делает вас счастливым», – говорит Лиззи Хауэлл.

У Лиззи миллионы поклонников в интернете. Её путь к мечте вдохновил многих людей во всём мире.