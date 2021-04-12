Луксоре нашли затерянный город возрастом 3400 лет

В египетском Луксоре обнаружили так называемый затерянный город возрастом около 3400 лет. Известный археолог Захи Хавасс..

В египетском Луксоре обнаружили так называемый затерянный город возрастом около 3400 лет.

Известный археолог Захи Хавасс и его команда в сентябре начали поиск поминального храма возле Луксора. Но в последующие недели учёные стали находить остатки глинобитных построек во всех направлениях.

В итоге они откопали хорошо сохранившийся город с домами, у которых уцелели почти все стены, а в комнатах было много повседневных вещей. Среди них посуда и украшения. А на кирпичах отпечатаны символы Аменхотепа.

[Захи Хавасс, египтолог]:

«Мы полагаем, что обнаружение этого золотого потерянного города по важности можно сравнить только с находкой Тутанхамона. Я называю его золотым городом, поскольку его основали в золотой век Египта в 1392 году до нашей эры. Я называю его затерянным городом, поскольку он был потерян, никто не верил, что он существует».

По словам Хавасса, в городе было три основных района. Пока обнаружена большая территория, где хранили сандалии, а также шили одежду и вели огранку драгоценных камней для изготовления ожерелий и браслетов.

[Захи Хавасс, египтолог]:

«Но самое главное – статуэтки царицы Тийе, жены Аменхотепа III. Мы думаем, что в западной части этого города найдём что-то о Тутанхамоне. В сентябре мы будем вести раскопки на территории храмов».

Находка проливает свет на жизнь древних египтян в период, когда они начинали поклоняться богу Атону.

[Али Абу Дашиш, археолог]:

«Мы всегда считали, что древнеегипетская культура была основана на смерти и возрождении. Но теперь мы знаем подробности жизни древних египтян. Мы обнаружили сосуды для выдержки мяса, нашли предметы, которые рассказали нам об истории этой области Аменхотепа III, где началось поклонение Атону».

Согласно историческим свидетельствам, на территории города было три дворца Аменхотепа III. Там также был административный и промышленный центр царства.

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