Свидетель вспоминает о цунами в Японии 10 лет назад

Фумио Ито работает гидом в туристическом автобусе, который ездит по улицам города Минамисанрику в префектуре Мияги. Участникам экскурсии он рассказывает о том, что лично пережил во время цунами, которое десять лет назад обрушилось на северное побережье Японии вслед за мощным землетрясением силой 9,1 балла.

Город Минамисанрику был одним из самых пострадавших. Более 65% его жителей погибли либо пропали без вести.

Согласно правительственным данным, в префектуре Мияги погибло 10 тысяч человек. Всего в Японии жертв было более 18 тысяч.

[Фумио Ито, очевидец]:

«В моём городе думали, что цунами у нас не бывает. А если оно случится, то куда эвакуироваться? Думаю, много времени на размышления не было. Я хочу сказать всем, что бедствия происходят и тогда, когда мы их не ожидаем».

В тех пор как начали организовывать экскурсии около 10 лет назад, их посетило приблизительно 400 тысяч человек. Людей в том числе привозят в местный центр по противодействию бедствиям, где во время цунами погибло более 43 человек.

[Тиэко Ёсида, посетительница экскурсии]:

«Я много раз видела их в новостях, я также много раз слышал о Центрах предотвращения стихийных бедствий. Я слышала о них много раз. Но гид рассказал об этом с другой точки зрения. Услышать это из уст того, кто на самом деле пережил бедствие, очень важно».

Ито был в доме клиента, когда случилось землетрясение. Он сразу побежал к отелю, в котором работал. Но потом понял, что не доберётся, поскольку начала прибывать вода.

[Фумио Ито, очевидец]:

«Высота железной дороги составляет около 3-4 метров. Я взобрался на неё и направился обратно в этот отель. За это время я увидел, что мой дом смыло водой. Передо мной ничего не было. Здесь было два цунами. Мне некуда было бежать, поэтому я пошёл в горы».

11 марта исполняется 10 лет со дня землетрясения и цунами в Японии, которые вызвали аварию на АЭС Фукусима. Это авария стала самой серьёзной ядерной катастрофой в мире после Чернобыля. Из района вокруг станции эвакуировалось более 160 тысяч человек. Многие по-прежнему не могут вернуться в родные города и деревни из-за высокого уровня радиации.

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