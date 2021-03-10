Свидетель вспоминает о цунами в Японии 10 лет назад
Фумио Ито работает гидом в туристическом автобусе, который ездит по улицам города Минамисанрику в префектуре Мияги...
Дата загрузки: 2021-03-10
Город Минамисанрику был одним из самых пострадавших. Более 65% его жителей погибли либо пропали без вести.
Согласно правительственным данным, в префектуре Мияги погибло 10 тысяч человек. Всего в Японии жертв было более 18 тысяч.
[Фумио Ито, очевидец]:
«В моём городе думали, что цунами у нас не бывает. А если оно случится, то куда эвакуироваться? Думаю, много времени на размышления не было. Я хочу сказать всем, что бедствия происходят и тогда, когда мы их не ожидаем».
В тех пор как начали организовывать экскурсии около 10 лет назад, их посетило приблизительно 400 тысяч человек. Людей в том числе привозят в местный центр по противодействию бедствиям, где во время цунами погибло более 43 человек.
[Тиэко Ёсида, посетительница экскурсии]:
«Я много раз видела их в новостях, я также много раз слышал о Центрах предотвращения стихийных бедствий. Я слышала о них много раз. Но гид рассказал об этом с другой точки зрения. Услышать это из уст того, кто на самом деле пережил бедствие, очень важно».
Ито был в доме клиента, когда случилось землетрясение. Он сразу побежал к отелю, в котором работал. Но потом понял, что не доберётся, поскольку начала прибывать вода.
[Фумио Ито, очевидец]:
«Высота железной дороги составляет около 3-4 метров. Я взобрался на неё и направился обратно в этот отель. За это время я увидел, что мой дом смыло водой. Передо мной ничего не было. Здесь было два цунами. Мне некуда было бежать, поэтому я пошёл в горы».
11 марта исполняется 10 лет со дня землетрясения и цунами в Японии, которые вызвали аварию на АЭС Фукусима. Это авария стала самой серьёзной ядерной катастрофой в мире после Чернобыля. Из района вокруг станции эвакуировалось более 160 тысяч человек. Многие по-прежнему не могут вернуться в родные города и деревни из-за высокого уровня радиации.
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