Электричество из апельсинов делают в Севилье

В испанском городе Севилья растёт много апельсиновых деревьев. Если точнее, почти 50 тысяч. В это время..

В испанском городе Севилья растёт много апельсиновых деревьев. Если точнее, почти 50 тысяч. В это время года всё вокруг оранжевое, поскольку пора собирать урожай.

Однако этот сорт с юго-востока Азии очень кислый, поэтому такие фрукты свежими не едят. Часть экспортируют в Великобританию, где из апельсинов делают джем. Остальное обычно гниёт на земле. Часто их давят автомобили, а прохожие могут поскользнуться.

[Дэвид Гевара, сотрудник городского совета Севильи]:

«Это дерево стало символом города. Это одна из туристических достопримечательностей. Кроме того, аромат цветения апельсинов привлекает в город много гостей. Но когда плоды падают на землю, то это создаёт много проблем для местных жителей».

Теперь же апельсины собираются превращать в чистую энергию. Городской оператор водоканала Emasesa начал тестировать технологию извлечения электричества из метана, чтобы питать электроэнергией водоочистной завод.

[Хуан Эспадас, мэр Севильи]:

«Мы поняли, что апельсины используют только для производства джема. Этот сорт апельсинов исторически очень ценят в Великобритании. Мы придумали смешивать сок с осадками сточных вод, чтобы производить электричество».

Сначала апельсины собирают и доставляют на органический завод. Там их измельчают и оставляют для ферментации. Метан, который выделяется в процессе, захватывают и используют для работы генератора. При этом из шкурок делают удобрения.

[Бениньо Лопес, представитель оператора]:

«Апельсины – органический компонент, который мы тестируем последние два года».

Тесты показывают, что тонну апельсинов можно использовать для производства электричества, которого хватило бы на день для пяти домов.

Оператор отмечает, что, если бы собирали все апельсины Севильи, то этого хватило бы для выработки электричества для 73 тысяч домов.

Компании также планирует использовать эту электроэнергию, чтобы подзаряжать в будущем электрический городской транспорт.

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